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03.07.2020 18:30
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Призывников в Петербурге ищет полиция. Беглов призвал выполнить весенний призыв на 100%

Весенний призыв должен быть выполнен на 100%. Такую задачу губернатор Александр Беглов поставил на совещании с главами районных администраций 3 июля, сообщает пресс-служба градоначальника.

Из-за пандемии коронавируса весенний призыв начался на месяц позже, после майских праздников. В некоторых районах возникла сложная ситуация с выполнением нормы призыва. В Петербурге на весну 2020 года она составляет 2988 человек. К 1 июля военными комиссариатами призвано 2406 человек. В вооруженные силы отправлено 1164 человека.

«Мы обязаны выполнить указ верховного главнокомандующего и обеспечить 100%-ную норму призыва. Ответственность за призыв несем мы все», — подчеркнул Александр Беглов.

За организацию призыва отвечают 111 призывных комиссий — год назад они созданы в каждом муниципальном образовании. Районные администрации обязаны им помогать, а также координировать взаимодействие всех ответственных за призыв органов и организаций.

Александр Беглов поручил в оставшееся до 15 июля время ежедневно проводить заседания призывных комиссий, а также совместно с сотрудниками военных комиссариатов, районных управлений и отделов МВД России усилить работу по установлению местонахождения уклонистов.

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Комментарии (9)

ConnectingPpl
Кто хочет или тупой - пусть идет, топтать сапоги год-два-три. Для умных ребят хватит интенсивных курсов в несколько месяцев.
Когда же закончится этот архаизм с призывом.
Армия не делает из ребят мужчин, мужчин из них делает соотв.воспитание, физическая культура и образование. В армии ничего этого нет.
Савва Морозов
а сколько детей чинуш служили?!
RemyMartin
МВД вроде отбрыкалось от этой "почетной" обязанности - облавы на призывников и вот опять?
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