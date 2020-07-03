Призывников в Петербурге ищет полиция. Беглов призвал выполнить весенний призыв на 100%

Из-за пандемии коронавируса весенний призыв начался на месяц позже , после майских праздников. В некоторых районах возникла сложная ситуация с выполнением нормы призыва. В Петербурге на весну 2020 года она составляет 2988 человек. К 1 июля военными комиссариатами призвано 2406 человек. В вооруженные силы отправлено 1164 человека.

Весенний призыв должен быть выполнен на 100%. Такую задачу губернатор Александр Беглов поставил на совещании с главами районных администраций 3 июля, сообщает пресс-служба градоначальника.

«Мы обязаны выполнить указ верховного главнокомандующего и обеспечить 100%-ную норму призыва. Ответственность за призыв несем мы все», — подчеркнул Александр Беглов.

За организацию призыва отвечают 111 призывных комиссий — год назад они созданы в каждом муниципальном образовании. Районные администрации обязаны им помогать, а также координировать взаимодействие всех ответственных за призыв органов и организаций.

Александр Беглов поручил в оставшееся до 15 июля время ежедневно проводить заседания призывных комиссий, а также совместно с сотрудниками военных комиссариатов, районных управлений и отделов МВД России усилить работу по установлению местонахождения уклонистов.