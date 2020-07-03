С понедельника, 6 июля, в Петербурге вступят в силу ограничения движения, связанные с ремонтом асфальта и набережной, а также с прокладкой коммуникаций. Об этом предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.



На участке улицы Коммуны от улицы Химиков до Ириновского проспекта с 6 по 20 июля СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать дорожное покрытие. Движение транспорта будет ограничиваться: