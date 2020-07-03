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03.07.2020 19:29
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Московский проспект ограничат до августа, Кронверкскую набережную — до сентября. На Коммуны ремонт до середины июля

С понедельника, 6 июля, в Петербурге вступят в силу ограничения движения, связанные с ремонтом асфальта и набережной, а также с прокладкой коммуникаций. Об этом предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

На участке улицы Коммуны от улицы Химиков до Ириновского проспекта с 6 по 20 июля СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать дорожное покрытие. Движение транспорта будет ограничиваться:

  • с 6 по 20 июля — по улице Химиков у улицы Коммуны и разворотному кольцу по улице Коммуны;
  • с 6 по 15 июля — по улице Коммуны от улицы Химиков до Ириновского проспекта, включая перекрестки;
  • с 23:00 15 июля до 23:00 17 июля — по улице Коммуны от улицы Химиков до улицы Красина, включая перекресток с шоссе Революции;
  • с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля — по улице Красина у Андреевской улицы.

При этом с 15 июля движение будет поэтапно закрываться по ночам:

  • с 23:00 15 июля до 6:00 16 июля и с 23:00 16 июля до 23:00 17 июля — на участке улицы Коммуны от улицы Красина до Ириновского проспекта, включая перекрестки с 1-й, 2-й и 3-й Жерновскими улицами;
  • с 23:00 17 июля до 6:00 18 июля и с 23:00 18 июля до 6:00 20 июля — на улице Коммуны от улицы Химиков до улицы Красина, включая перекресток с шоссе Революции;
  • с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля — на перекрестке улицы Коммуны и улицы Красина.
Фото: ГАТИ Петербурга

До 18 августа из-за прокладки электрокабеля Ассоциацией «Невский свет» будет ограничен проезд по Московскому проспекту от Рощинской улицы до площади Московские Ворота.

Фото: ГАТИ Петербурга

И до 15 октября в связи с ремонтом стенки набережной будет ограничено движение транспорта по Кронверкской набережной от Западного Артиллерийского моста до Восточного Артиллерийского моста. Работы ведет ООО «СК «ОРДИНАР».

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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