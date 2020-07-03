Путин по телефону выразил соболезнования Хабибу в связи со смертью отца

Президент России Владимир Путин позвонил бойцу Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной его отца, Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент выразил Хабибу Нурмагомедову глубокие соболезнования в связи со смертью его отца», — заявил Песков.

Абдулманап Нурмагомедов последние несколько недель проходил лечение в одной из больниц Москвы. Ранее сообщалось, что он перенес инсульт и неделю пробыл в коме на фоне вируса.