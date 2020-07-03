ТАСС: По делу об афере на 40 млн руб. задержана замглавы Минобрнауки

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич задержана в Москве по делу о мошенничестве на сумму 40 миллионов рублей, сообщает 3 июля ТАСС.

«В рамках расследования хищения 40 млн рублей задержана Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов», — цитирует агентство слова своего источника в правоохранительных органах. Сегодня же Тверской суд Москвы должен избрать им меру пресечения, добавил источник.

По данным полиции, в 2016 году руководитель коммерческой организации получила бюджетные средства и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки. При этом она не имела «намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объёме», приводит ТАСС слова официального представителя МВД Ирины Волк. «Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приёмку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве, - сказала Волк. - Таким образом министерству был причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей».