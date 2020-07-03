В США новый суточный антирекорд заболевших COVID-19
В США новый суточный антирекорд заболевших COVID-19 зафиксировал Университет Джонса Хопкинса. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило предыдущий «рекорд» и составило 52 300.
В 38 из 50 штатов этот показатель растет на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов тестов на коронавирус превышает 5% и продолжает расти. 1 июля был установлен предыдущий антирекорд — 50 655 случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,74 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 128 741 человек.