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03.07.2020 18:27
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В США новый суточный антирекорд заболевших COVID-19

В США новый суточный антирекорд заболевших COVID-19 зафиксировал Университет Джонса Хопкинса. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило предыдущий «рекорд» и составило 52 300.

В 38 из 50 штатов этот показатель растет на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов тестов на коронавирус превышает 5% и продолжает расти. 1 июля был установлен предыдущий антирекорд — 50 655 случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,74 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 128 741 человек.

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