Таможня не выпустила из Петербурга «мучительную смерть». Для этого пришлось взламывать двери
Почти двести тысяч пачек сигарет пытались контрабандой уплыть из Санкт-Петербурга в Нидерланды и Германию. Белорусский табак таился в дверях.
Как сообщает 3 июля Балтийская таможня, тайник с контрабандной поклажей был обнаружен ещё 30 июня на посту Гавань. Документы утверждали, что границу пересекает партия в полторы сотни окрашенных дверных панелей, однако сканирование показало нехарактерные затемнения.
«Было принято решение о взломе дверных полотен для выяснения причин затемнения. При вскрытии внутри обнаружены пачки с сигаретами Minsk и Rothmans с акцизными марками Республики Беларусь», — рассказывают на таможне.
Как показала ревизия, каждая дверь вмещала примерно по 540 пачек сигарет. Груз следовал в Германию.
Аналогичный тайник вскрыли на Турухтанном таможенном посту. В контейнере, который следовал в Нидерланды, нашли двери с сигаретами Minsk и Queen menthol с акцизными марками Республики Беларусь. При этом пачками «утяжелили» только более труднодоступные двери в середине контейнера. Сотрудники насчитали 104 тысячи пачек, подсчёты продолжаются.
В обоих случаях отправителем была указана петербургская фирма. В перспективе — возбуждение уголовных дел по статье о контрабанде табачных изделий.