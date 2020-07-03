Почти двести тысяч пачек сигарет пытались контрабандой уплыть из Санкт-Петербурга в Нидерланды и Германию. Белорусский табак таился в дверях.



Как сообщает 3 июля Балтийская таможня, тайник с контрабандной поклажей был обнаружен ещё 30 июня на посту Гавань. Документы утверждали, что границу пересекает партия в полторы сотни окрашенных дверных панелей, однако сканирование показало нехарактерные затемнения.



«Было принято решение о взломе дверных полотен для выяснения причин затемнения. При вскрытии внутри обнаружены пачки с сигаретами Minsk и Rothmans с акцизными марками Республики Беларусь», — рассказывают на таможне.

