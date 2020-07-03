Центробанк напугал россиян напоминанием об изъятии сбережений населения. А потом его удалил

Банк России удалил пост в Facebook, в котором рассказывал о «мобилизации» денег граждан СССР во время войны. Некоторые подписчики сочли это предупреждением, что им снова нужно готовиться к изъятию сбережений, переубедить их у сотрудников ЦБ не получилось.

«Уже в первые дни войны было ограничено снятие наличных со вкладов. Для граждан был введен военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги. Отпуска на время войны были отменены, компенсация за них перечислялась на вклады и была заморожена», — было написано в публикации, которая появилась 30 июня.