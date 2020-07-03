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03.07.2020 18:06
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Центробанк напугал россиян напоминанием об изъятии сбережений населения. А потом его удалил

Банк России удалил пост в Facebook, в котором рассказывал о «мобилизации» денег граждан СССР во время войны. Некоторые подписчики сочли это предупреждением, что им снова нужно готовиться к изъятию сбережений, переубедить их у сотрудников ЦБ не получилось.

«Уже в первые дни войны было ограничено снятие наличных со вкладов. Для граждан был введен военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги. Отпуска на время войны были отменены, компенсация за них перечислялась на вклады и была заморожена», — было написано в публикации, которая появилась 30 июня.

3 июля на её месте появилось сообщение, что пост был удален, «чтобы избежать дальнейших домыслов».

Ранее регулятор сообщил, что спад ВВП России из-за событий вокруг коронавируса во втором квартале может превысить 8% в годовом выражении, до конца 2020 года — 6%.

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Комментарии (15)

Edros_Razvorov
Пугают искусственным провоцированием 90ых.
Nafanka
"Да и пёс с ними" (с) Просто напугали людей - сейчас все деньги из банков заберут - да и дело с концом! ))) Банки самоликвидируются... ))) Банки - ЗЛО! )))
Stiff_21
Болт ржавый вам упырям, а не сбережения.
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