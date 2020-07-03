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03.07.2020 19:18
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В России дешевеют подержанные автомобили. За полгода средняя цена упала на 2,6%

Средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке России в июне 2020 года оказалась на 2,6% ниже, чем в начале года. И хотя июньский показатель выше майского, весной она снижалась три месяца подряд.

Как сообщает 3 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ», средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России в июне составила 605,6 тысячи рублей. В январе этот показатель был равен 622 тысячам рублей.

Максимальная средняя цена автомобиля с пробегом в 2020 году была отмечена в феврале — 630 тысяч рублей. После этого она три месяца непрерывно снижалась и к маю достигла минимума в 602,5 тысячи рублей. Таким образом, за всю весну показатель упал на 4,4%.

В июне же средняя цена легкового автомобиля с пробегом показала рост на 0,5%. А по сравнению с июнем 2019 года рост составил 4%.

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Ну хоть что-то дешевеет...
W Bons
жить стало лучше
260807761
По-моему логично, простые люди поиздержались из-за изоляции, продают свои старенькие машины, предложение превышает спрос
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