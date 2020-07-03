Литва просит Россию разобраться с «серьезными экологическими нарушениями» на нефтедобывающей платформе в Балтийском море

Власти Литвы передали России ноту, в которой попросили разобраться с морской платформой и предоставить информацию о «возможных экологических инцидентах».

«Министерство иностранных дел Литвы передало в посольство Российской Федерации в Вильнюсе устную ноту в ответ на появившуюся в открытом доступе информацию о серьезных экологических нарушениях на морской платформе D-6 на шельфе Балтийского моря», — сообщается 3 июля на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты попросили предоставить информацию о «возможных экологических инцидентах», которые могли произойти на объекте. В республике подчеркнули, что вопрос надлежащего технического обслуживания платформы имеет особое значение из-за воздействия на окружающую среду.