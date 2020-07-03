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03.07.2020 17:48
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Маленьким туристам ограничили въезд в Крым. «До стабилизации эпидемиологической ситуации»

Крым приостановил прием организованных групп детей из других регионов России до стабилизации эпидемиологической ситуации. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики 3 июля.

«Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слёты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.), до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Помимо этого, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления предписано приостановить бронирование мест, прием и размещение детей, за исключением проживающих в Крыму и Севастополе.

Туристический сезон на территории полуострова стартовал всего пару дней назад. От его гостей требовалось только собрать чемоданы и приехать на курорты, а дальше их ждали все «докоронавирусные» услуги: пляжи, кафе и отели.

Местные власти оставили лишь термометрию в аэропорту и на вокзалах, а также попросили соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах. От обязательного предъявления справок об отсутствии коронавируса у приезжих они также отказались.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», по состоянию на 3 июля в Крыму зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии их 706. Выздоровевших за весь период — 553 человека, умерших — 11.

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Комментарии (5)

kapitanu
Что за дебилы командуют? Что у них с головой. Празднуют новую конст....Князья хочу пускаю через три дня нет...А как тем кто приехал? Тем кто в дороги? Надо с этих баранов деньги высчитать.....В крыму не одного русского банка(1 местный). Так крым наш или мы просто попиз.....
***_555
Их места займут туристы с деньгами.
blackcatwhitecat
Надеюсь, дотации в Крым тоже приостновлены? До стабилизации, так сказать
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