По просьбе следователя суд освободил обвиняемого в аварии на Тореза. Его автомобиль убил двух подростков

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 3 июля следователь вышла с ходатайством о смягчении меры пресечения Бегунову. С января он обживает камеру в следственном изоляторе, дольше держать его под стражей законодательство не позволяет, однако следственные и процессуальные действия ещё продолжаются.

Выборгский районный суд Петербурга отпустил из-под ареста Алексея Бегунова, обвиняемого в смертельной аварии. Предельный срок его содержания в изоляторе на исходе, расследование спустя полгода не закончено.

Бегунову попросили дать волю и ограничить его свободу запретом определённых действий. Суд удовлетворил ходатайство, до 6 сентября запретив фигуранту пользоваться Интернетом, общаться с участниками уголовного производства, за исключением адвоката, садиться за руль и выходить из квартиры с 10 вечера до 8 утра.

37-летний Алексей Бегунов попал под следствие после того, как его KIA вечером 7 января таранила пешеходов на «зебре» у площади Мужества. Под колёсами погиб 15-летний юноша, его 16-летняя подруга скончалась в больнице. По версии следствия, водитель вдвое превысил скорость и не пытался затормозить. Свою вину во время ареста он не отрицал.