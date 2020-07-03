FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
70.52р79.52р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 17:36
12
Печать

По просьбе следователя суд освободил обвиняемого в аварии на Тореза. Его автомобиль убил двух подростков

Выборгский районный суд Петербурга отпустил из-под ареста Алексея Бегунова, обвиняемого в смертельной аварии. Предельный срок его содержания в изоляторе на исходе, расследование спустя полгода не закончено.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 3 июля следователь вышла с ходатайством о смягчении меры пресечения Бегунову. С января он обживает камеру в следственном изоляторе, дольше держать его под стражей законодательство не позволяет, однако следственные и процессуальные действия ещё продолжаются.

Бегунову попросили дать волю и ограничить его свободу запретом определённых действий. Суд удовлетворил ходатайство, до 6 сентября запретив фигуранту пользоваться Интернетом, общаться с участниками уголовного производства, за исключением адвоката, садиться за руль и выходить из квартиры с 10 вечера до 8 утра.

37-летний Алексей Бегунов попал под следствие после того, как его KIA вечером 7 января таранила пешеходов на «зебре» у площади Мужества. Под колёсами погиб 15-летний юноша, его 16-летняя подруга скончалась в больнице. По версии следствия, водитель вдвое превысил скорость и не пытался затормозить. Свою вину во время ареста он не отрицал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

Игорь Титов
Интересное у нас законодательство-убийцу 2-х человек нельзя больше полгода на киче держать, а людей насмерть давить- можно
4eJIoBeK
В соседней ветке дочка малафеева, попалась с горсткой таблеток для дискотеки. 8-15 Лет тюрьмы, сидит в сизо.
А тут Убил двоих молодых людей. Можно отпустить, пускай дальше катается.
syshsun
Судья то хоть,принес извинения,что сразу не отпустил.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний