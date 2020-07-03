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03.07.2020 17:32
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Парламент Украины одобрил отставку главы Нацбанка

Верховная рада Украины поддержала увольнение Якова Смолия с поста главы Нацбанка страны, передает УНН.

«В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет уволить Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины», — говорится в тексте постановления.

Сам Смолий пояснил, что решение уйти в отставку было «трудным, но необходимым».

«Я принял трудное, но необходимое решение уйти в отставку. Поскольку в течение длительного времени на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, а основываются на краткосрочных простых победах, которые могут дорого стоить украинской экономике в более длительной перспективе», — прокомментировал свою отставку Смолий.

Проект постановления об отставке был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

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