Парламент Украины одобрил отставку главы Нацбанка

Верховная рада Украины поддержала увольнение Якова Смолия с поста главы Нацбанка страны, передает УНН.
«В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет уволить Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины», — говорится в тексте постановления.
Сам Смолий пояснил, что решение уйти в отставку было «трудным, но необходимым».
«Я принял трудное, но необходимое решение уйти в отставку. Поскольку в течение длительного времени на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, а основываются на краткосрочных простых победах, которые могут дорого стоить украинской экономике в более длительной перспективе», — прокомментировал свою отставку Смолий.
Проект постановления об отставке был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.