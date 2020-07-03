«Адмирал Ушаков»: готовые квартиры в клубном доме на Васильевском острове

Застройка Васильевского острова, а ему изначально отводилась роль центра города, началась в первой половине XVIII века. Первым масштабным проектом здесь стал дворец князя Александра Меншикова, построенный к 1720 году. Примерно в это же время архитектор Доменико Трезини разработал проект освоения территории острова, который государь Петр I хотел видеть похожим на «расчерченный» каналами Амстердам. Именно так родились василеостровские «линии», изначально запланированные как каналы. Вот только стать второй Голландией Васильевскому острову не было суждено.



Влажный и холодный климат столицы Российской Империи внес свои коррективы. Каналы-линии были узкими и малофункциональными, а зимой к тому же перемерзали. В итоге по указу Екатерины II каналы были засыпаны, ибо от них «бывает одна грязь и происходит дух, вредительный здоровью». Амстердам не получился, зато неудавшиеся каналы стали улицами, а название «линии» за ними закрепилось окончательно.



На рубеже XIX-XX веков на острове велось активное жилищное строительство, появились новые здания, значительно изменившие облик проспектов и улиц. В начале XX века в западной части острова Декабристов (тогда он еще назывался Голодай) распланировали ряд магистралей и возвели на них первые жилые здания «Нового Петербурга».



В годы Великой Отечественной войны Васильевский остров неоднократно подвергался обстрелам и бомбежке, в результате чего многие дома были разрушены. Восстановление жилого фонда началось в 1944 году. В шестидесятых годах путем намыва был сформирован новый район в западной части Васильевского острова. Так появилась часть острова с улицей Кораблестроителей и станцией метро «Приморская».



С 2006 года намыв земель продолжился в рамках проекта «Морской фасад». Был открыт Морской пассажирский порт и Западный скоростной диаметр, соединивший северный и южный берега Финского залива, а на намывных территориях началась застройка жилья комфорт-класса. Сегодня жилой фонд Васильевского острова весьма разнообразен: старый фонд и коммуналки, «хрущевки» и «сталинки», «корабли» и современные новостройки в районе Приморской.



До недавних пор спрос на василеостровскую недвижимость формировался в основном коренными «островитянами» либо романтиками, желающими жить на острове. Главным регулятором и в то же время ограничителем спроса здесь являлся уровень цен. В последнее время с активной застройкой намывных территорий жильем уровня «масс-маркет» западная часть Васильевского острова перестала ассоциироваться с уединением и обособленностью. И теперь эта часть острова стала постепенно превращаться в район для молодых семей, студентов и приезжих из других регионов. Средняя стоимость квадратного метра жилья здесь составляет около 115 тыс. рублей.



В исторической части острова точечно возводятся объекты бизнес-класса. Соответственно, цена здесь уже не такая «массовая». На сегодняшний день идет строительство нескольких жилых комплексов со средней стоимостью «квадрата» от 170 тыс. рублей.



Предложение компании «Строительный трест» привлекает внимание относительно средней цены василеостровской недвижимости бизнес-класса. Речь идет о квартирах в уже сданном клубном доме «Адмирал Ушаков», расположенном на улице Одоевского рядом с мостом Бетанкура. Стоимость квадратного метра в клубном доме стартует с отметки от 150 тыс. рублей, и это делает предложение весьма интересным.