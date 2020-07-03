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«Адмирал Ушаков»: готовые квартиры в клубном доме на Васильевском острове
Васильевский остров всегда считался особенной локацией Петербурга, притягивающей к себе покупателей недвижимости, которых в свою очередь манили чарующие виды на воду, непосредственная близость к историческому центру и престижность расположения.
Застройка Васильевского острова, а ему изначально отводилась роль центра города, началась в первой половине XVIII века. Первым масштабным проектом здесь стал дворец князя Александра Меншикова, построенный к 1720 году. Примерно в это же время архитектор Доменико Трезини разработал проект освоения территории острова, который государь Петр I хотел видеть похожим на «расчерченный» каналами Амстердам. Именно так родились василеостровские «линии», изначально запланированные как каналы. Вот только стать второй Голландией Васильевскому острову не было суждено.
Влажный и холодный климат столицы Российской Империи внес свои коррективы. Каналы-линии были узкими и малофункциональными, а зимой к тому же перемерзали. В итоге по указу Екатерины II каналы были засыпаны, ибо от них «бывает одна грязь и происходит дух, вредительный здоровью». Амстердам не получился, зато неудавшиеся каналы стали улицами, а название «линии» за ними закрепилось окончательно.
На рубеже XIX-XX веков на острове велось активное жилищное строительство, появились новые здания, значительно изменившие облик проспектов и улиц. В начале XX века в западной части острова Декабристов (тогда он еще назывался Голодай) распланировали ряд магистралей и возвели на них первые жилые здания «Нового Петербурга».
В годы Великой Отечественной войны Васильевский остров неоднократно подвергался обстрелам и бомбежке, в результате чего многие дома были разрушены. Восстановление жилого фонда началось в 1944 году. В шестидесятых годах путем намыва был сформирован новый район в западной части Васильевского острова. Так появилась часть острова с улицей Кораблестроителей и станцией метро «Приморская».
С 2006 года намыв земель продолжился в рамках проекта «Морской фасад». Был открыт Морской пассажирский порт и Западный скоростной диаметр, соединивший северный и южный берега Финского залива, а на намывных территориях началась застройка жилья комфорт-класса. Сегодня жилой фонд Васильевского острова весьма разнообразен: старый фонд и коммуналки, «хрущевки» и «сталинки», «корабли» и современные новостройки в районе Приморской.
До недавних пор спрос на василеостровскую недвижимость формировался в основном коренными «островитянами» либо романтиками, желающими жить на острове. Главным регулятором и в то же время ограничителем спроса здесь являлся уровень цен. В последнее время с активной застройкой намывных территорий жильем уровня «масс-маркет» западная часть Васильевского острова перестала ассоциироваться с уединением и обособленностью. И теперь эта часть острова стала постепенно превращаться в район для молодых семей, студентов и приезжих из других регионов. Средняя стоимость квадратного метра жилья здесь составляет около 115 тыс. рублей.
В исторической части острова точечно возводятся объекты бизнес-класса. Соответственно, цена здесь уже не такая «массовая». На сегодняшний день идет строительство нескольких жилых комплексов со средней стоимостью «квадрата» от 170 тыс. рублей.
Предложение компании «Строительный трест» привлекает внимание относительно средней цены василеостровской недвижимости бизнес-класса. Речь идет о квартирах в уже сданном клубном доме «Адмирал Ушаков», расположенном на улице Одоевского рядом с мостом Бетанкура. Стоимость квадратного метра в клубном доме стартует с отметки от 150 тыс. рублей, и это делает предложение весьма интересным.
Но интересна не только финансовая составляющая. «Строительный трест» реализовал очень целостный проект, в котором учтены все составляющие для комфортной жизни. В доме создана атмосфера закрытого пространства для единомышленников. Камерность проекта подчеркивает и общее количество квартир — их всего 120. В списке квартир можно выбрать жилплощадь под свой вкус с различными опциями: мастер-спальни, классические кухни и кухни-гостиные, гостевые туалеты, дополнительные ванные комнаты, гардеробные. Максимальная высота потолков достигает 4 м.
Верхние этажи клубного дома обладают исключительными видовыми характеристиками. Ценители захватывающих пейзажей смогут вдохновиться живописными видами на Неву, Васильевский, Петровский и Крестовский острова, открывающимися из квартир с панорамным остеклением и с открытых террас «Адмирала Ушакова». Во всех квартирах имеются балконы и лоджии, а на последних этажах — открытые террасы.
В закрытом охраняемом дворе установлены детская площадка в виде космического корабля и спортивный комплекс, разбиты газоны, высажены деревья. Кроме того здесь находится современный фонтан и шахматная доска с объемными фигурами. Также во дворе реализована искусственная стенка для скалолазания, имитирующая скальную поверхность.
Клубный дом «Адмирал Ушаков» привлекает внимание и своим расположением. Близость к мосту Бетанкура и набережной Макарова обеспечивает хорошее транспортное сообщение с соседними районами — выезд на ЗСД займет не более 10 минут. Такое удобное расположение позволяет легко и быстро добираться в деловые районы города, а зеленые парки Крестовского острова и парк 300-летия Санкт-Петербурга станут идеальным местом для прогулок и отдыха.
Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
ЖК «Адмирал Ушаков» — застройщик ООО «СПб.Элмонт», дом сдан, с документацией можно ознакомиться на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/