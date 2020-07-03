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03.07.2020 17:05
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Итоги недели с Андреем Константиновым:

Как понимать официальные итоги голосования по изменению в Конституцию и что нас ждет в ближайшем будущем.

Итоги недели

fontanka.ru

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Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков

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Комментарии (2)

Roma65
Так хочется слышать Константинова, его красивую речь, которая рисует обьемные картины.
natkiss166
Я хочу услышать мнение Константинова, а не горшкова!!! Уймите его ,наконец, перебивает, не дает высказаться, ну и это называется журналист? Вот из-за таких и голосовали многие "За"! Потому , как "либерда" именно так себя и ведет: только у них правда, а на мнение остальных им плевать.
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