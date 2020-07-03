Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей затруднило движение на одном из перекрестков Невского района Петербурга. Как минимум одному человеку потребовалась помощь медиков.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 3 июля на перекрестке улицы Крыленко и проспекта Большевиков белый Renault Logan влетел в серый Opel, а тот — в установленный на тротуаре столб, после чего задымился. «С водителями машинок не все хорошо. Приехали пожарные и скорые», — пишет Наталия.

По словам участника группы Виталия, к столкновению привел проезд на красный. «Прямо передо мной случилось, белая вылетела под красный свет и ударила в бок серую, которая выехала на перекресток по зелёному. И получила удар в бок. Жаль, не было регистратора», — отмечает он.