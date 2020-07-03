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03.07.2020 16:54
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«Логан» отправил «Опель» в столб на перекрестке Большевиков и Крыленко

Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей затруднило движение на одном из перекрестков Невского района Петербурга. Как минимум одному человеку потребовалась помощь медиков.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 3 июля на перекрестке улицы Крыленко и проспекта Большевиков белый Renault Logan влетел в серый Opel, а тот — в установленный на тротуаре столб, после чего задымился. «С водителями машинок не все хорошо. Приехали пожарные и скорые», — пишет Наталия.

По словам участника группы Виталия, к столкновению привел проезд на красный. «Прямо передо мной случилось, белая вылетела под красный свет и ударила в бок серую, которая выехала на перекресток по зелёному. И получила удар в бок. Жаль, не было регистратора», — отмечает он.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Оба автомобиля получили серьезные повреждения передней части. На фото с места ДТП видно, что одного мужчину грузили в машину скорой помощи. В отдел пропаганды УГИБДД данных о произошедшем пока не поступало. Информация уточняется.

По данным «Яндекс.Пробок», авария затруднила движение на перекрестке, из-за чего скопились пробки на Крыленко от Якутской улицы и на Большевиков со стороны улицы Тельмана.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

***_555
Пора уже проскакунов на розовый лишать прав пожизненно.
blackcatwhitecat
Восстание Логанов. Если уж один на Ламборгини покусился, что им какой то Опель
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