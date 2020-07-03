«Обычно в пещерах такая температура, как среднегодовая на поверхности. Среднегодовая температура в этом районе примерно 10,5 градуса. В пещере она выше, — говорит руководитель проекта Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского «Пещера Таврида» Геннадий Самохин. — Чем это объясняется, мы пока не знаем. Можно предполагать, что идёт поток глубинного тепла, может быть, замедлен обмен воздуха, поэтому накапливается тепло. Пока об этом сложно говорить, но аномалия есть».

Как пишет 3 июля РИА «Новости» , в этой пещере средняя температура составляет 13,5 градуса.

В крымской пещере «Таврида» установлена температурная аномалия, причины которой ещё предстоит выяснить. Необычен там и состав воздуха.

Ещё одна странность — в составе воздуха. При вскрытии пещеры концентрация углекислого газа превышала норму в 100 раз. Объяснения тоже пока нет.

«Сейчас вошло почти в норму, но остался вопрос, откуда брался углекислый газ: он долго накапливался или происходит поток углекислых газов. Интересно происхождение этих газов», — рассказывает Самохин.