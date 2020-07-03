В странной крымской пещере, которая была запечатана миллион лет, выявили температурную аномалию
В крымской пещере «Таврида» установлена температурная аномалия, причины которой ещё предстоит выяснить. Необычен там и состав воздуха.
Как пишет 3 июля РИА «Новости», в этой пещере средняя температура составляет 13,5 градуса.
«Обычно в пещерах такая температура, как среднегодовая на поверхности. Среднегодовая температура в этом районе примерно 10,5 градуса. В пещере она выше, — говорит руководитель проекта Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского «Пещера Таврида» Геннадий Самохин. — Чем это объясняется, мы пока не знаем. Можно предполагать, что идёт поток глубинного тепла, может быть, замедлен обмен воздуха, поэтому накапливается тепло. Пока об этом сложно говорить, но аномалия есть».
Ещё одна странность — в составе воздуха. При вскрытии пещеры концентрация углекислого газа превышала норму в 100 раз. Объяснения тоже пока нет.
«Сейчас вошло почти в норму, но остался вопрос, откуда брался углекислый газ: он долго накапливался или происходит поток углекислых газов. Интересно происхождение этих газов», — рассказывает Самохин.
Пещера длиной около 2 километров была обнаружена в 2018 году во время прокладки трассы «Таврида» в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя, из-за этого даже приостанавливали стройку. Это карстовая полость, размерами она превосходит все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма. Учёные предполагают, что она сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. В ней спелеологи нашли останки древних животных, например кости саблезубой кошки, гигантской птицы, винторогого барана, носорога Мерки и даже мамонта и мамонтёнка. Кроме того, там был обнаружен неизвестный ранее вид микроорганизмов. «Таких находок крайне мало в мире. Это прямой аналог поиска жизни на Марсе или Луне», — отмечали исследователи.