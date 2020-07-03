В администрации Невского района Петербурга прокомментировали публикацию «Фонтанки» о засилье борщевика в парке «Куракина дача». Горожан заверяют, что на следующей неделе зарослей, в том числе ядовитых, не будет.

Как сообщили в пресс-службе администрации 3 июля, «Куракину дачу» уже начали облагораживать после коронавирусного «простоя». Накануне в парк вывели технику, сотрудники садово-паркового хозяйства «Невское» начали косить траву и будут косить все выходные вплоть до понедельника.