Чиновники обещают спасти «Куракину дачу» от борщевика. Выкашивать его уже начали
В администрации Невского района Петербурга прокомментировали публикацию «Фонтанки» о засилье борщевика в парке «Куракина дача». Горожан заверяют, что на следующей неделе зарослей, в том числе ядовитых, не будет.
Как сообщили в пресс-службе администрации 3 июля, «Куракину дачу» уже начали облагораживать после коронавирусного «простоя». Накануне в парк вывели технику, сотрудники садово-паркового хозяйства «Невское» начали косить траву и будут косить все выходные вплоть до понедельника.
«Полностью косьба газонов завершится 6 июля», — говорят в администрации, уточняя, что вместе с газонами парк очистят от борщевика.
Ядовитый сорняк в парке заметила петербурженка, по словам которой растение захватило едва ли не весь парк.