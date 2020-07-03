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03.07.2020 16:58
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Чиновники обещают спасти «Куракину дачу» от борщевика. Выкашивать его уже начали

В администрации Невского района Петербурга прокомментировали публикацию «Фонтанки» о засилье борщевика в парке «Куракина дача». Горожан заверяют, что на следующей неделе зарослей, в том числе ядовитых, не будет.

Как сообщили в пресс-службе администрации 3 июля, «Куракину дачу» уже начали облагораживать после коронавирусного «простоя». Накануне в парк вывели технику, сотрудники садово-паркового хозяйства «Невское» начали косить траву и будут косить все выходные вплоть до понедельника.

Фото: пресс-служба Администрации Невского района
Фото: пресс-служба Администрации Невского района
Фото: пресс-служба Администрации Невского района

«Полностью косьба газонов завершится 6 июля», — говорят в администрации, уточняя, что вместе с газонами парк очистят от борщевика.

Ядовитый сорняк в парке заметила петербурженка, по словам которой растение захватило едва ли не весь парк.

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Комментарии (4)

262024271
Смысл его косить??? выкапывать надо, химией травить, неужели они не в курсе. А так очередное освоение бюджета
Гражданкa
он отрастает моментально, был с полчеловека, скосили, через неделю до колена и уже цветет...
krasnonosov
Это освоение бюджета, а не борьба с борщевиком.
Косить его бесполезно. Здесь нужна либо химия, либо нужно выкапывать многометровые корневища из земли. Иначе после скашивания борщевика станет еще больше на участке.
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