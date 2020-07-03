Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности

В краевом Роспотребнадзоре заявили, что, несмотря на стабильность и контролируемость ситуации с Covid-19, снимать действующие ограничения еще рано.

Власти Краснодарского края продлили до 21 июля режим повышенной готовности в регионе, который ранее ввели из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба администрации региона 3 июля.

«Сейчас ситуация в крае стабильна и контролируема, но снимать все ограничения еще рано. Продолжается выявление новых заболевших. Необходимо продолжать сдерживать распространение инфекции», — отметили в ведомстве.

До 21 июля продлевается режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями. Продолжат работать обсерваторы, в них по-прежнему будут размещать приезжающих из-за границы. Также в местах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте продолжит действовать масочный режим.

До указанной даты сохраняются требованию по соблюдению социальной дистанции. При въезде в Краснодарский край в аэропортах, на ж/д вокзалах, автовокзалах и автостанциях по-прежнему будут измерять температуру тела. Продолжат действовать ограничения на деятельность индустрии развлечений, массовые деловые мероприятия будут ограничены числом не свыше ста человек.