В Санкт-Петербурге частично открылся старейший городской универмаг «Большой Гостиный двор», передает 3 июля корреспондент «Фонтанки».

Посетителей приветливо встречают надписи на окнах: «Приятная новость! Продовольственный магазин открыт!» — и предостережение на дверях: посещение магазина возможно только в масках и одноразовых перчатках. Тем не менее «Фонтанке» легко удалось зайти внутрь и пройтись по коридорам, нарушив это правило.

Универмаг работает в формате магазинов с отдельными входами. Коридоры в галереях «Большого Гостиного двора» перекрыты, доступа на второй этаж тоже нет, при этом в одном и том же зале работают разные отделы. На стенах висят устройства с антисептиком, на полу — ярко-розовая разметка для соблюдения социальной дистанции, но пока наплыва посетителей в магазинах не видно.