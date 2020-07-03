Гостиный двор посчитал себя магазином с отдельным входом и открылся вместе с «Зарами»
В Санкт-Петербурге частично открылся старейший городской универмаг «Большой Гостиный двор», передает 3 июля корреспондент «Фонтанки».
Посетителей приветливо встречают надписи на окнах: «Приятная новость! Продовольственный магазин открыт!» — и предостережение на дверях: посещение магазина возможно только в масках и одноразовых перчатках. Тем не менее «Фонтанке» легко удалось зайти внутрь и пройтись по коридорам, нарушив это правило.
Универмаг работает в формате магазинов с отдельными входами. Коридоры в галереях «Большого Гостиного двора» перекрыты, доступа на второй этаж тоже нет, при этом в одном и том же зале работают разные отделы. На стенах висят устройства с антисептиком, на полу — ярко-розовая разметка для соблюдения социальной дистанции, но пока наплыва посетителей в магазинах не видно.
По приблизительным оценкам, на работу вышло меньше половины арендаторов. Так, в универмаге уже можно купить мебель, шторы, вазы, обувь и ювелирные изделия. При этом большая часть магазинов с одеждой закрыта. Ранее «Фонтанка» рассказывала о конфликтах между администрацией универмага и арендаторами.
Напомним, Смольный разрешил с 8 июня работу магазинов с площадью торгового зала не более 400 кв. м и с отдельным уличным входом. После этого петербуржцы начали выстраиваться в многометровые очереди в Zar’у на Невском, штурмовать Uniqlo у «Петроградской» и осаждать лотки Апраксина двора. Снимать ограничения для работы торговых центров в Смольном пока не собираются.