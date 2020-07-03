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03.07.2020 17:17
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Гостиный двор посчитал себя магазином с отдельным входом и открылся вместе с «Зарами»

В Санкт-Петербурге частично открылся старейший городской универмаг «Большой Гостиный двор», передает 3 июля корреспондент «Фонтанки».

Посетителей приветливо встречают надписи на окнах: «Приятная новость! Продовольственный магазин открыт!» — и предостережение на дверях: посещение магазина возможно только в масках и одноразовых перчатках. Тем не менее «Фонтанке» легко удалось зайти внутрь и пройтись по коридорам, нарушив это правило.

Универмаг работает в формате магазинов с отдельными входами. Коридоры в галереях «Большого Гостиного двора» перекрыты, доступа на второй этаж тоже нет, при этом в одном и том же зале работают разные отделы. На стенах висят устройства с антисептиком, на полу — ярко-розовая разметка для соблюдения социальной дистанции, но пока наплыва посетителей в магазинах не видно.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»

По приблизительным оценкам, на работу вышло меньше половины арендаторов. Так, в универмаге уже можно купить мебель, шторы, вазы, обувь и ювелирные изделия. При этом большая часть магазинов с одеждой закрыта. Ранее «Фонтанка» рассказывала о конфликтах между администрацией универмага и арендаторами.

Напомним, Смольный разрешил с 8 июня работу магазинов с площадью торгового зала не более 400 кв. м и с отдельным уличным входом. После этого петербуржцы начали выстраиваться в многометровые очереди в Zar’у на Невском, штурмовать Uniqlo у «Петроградской» и осаждать лотки Апраксина двора. Снимать ограничения для работы торговых центров в Смольном пока не собираются.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Avel_5e4d8d58db525
То есть Фонтанка плюет на масочный режим и открыто в этом сознается? Или журналистам закон не писан?
Lavrik_5e4cca6462b11
А торговлю несанкционированную тоже разрешил землякам? Там и близко не соблюдаются санитарные нормы. И куда идет их черный нал? На подкуп контролирующих? Главы муниципалитетов со своих сотрудников спрашивают за разгул торговли или заинтересованы. Почему не спрашивают с них в районных администрациях? С нормальных законопослушных предпринимателей, платящих налоги требуют и запрещают или с них взять не выходит, а с нелегалов имеют?
Серго О
После Апраксина двора самый ужасный центр с самым ужасным руководством и хозяевами. Сами не умеют торговать и привести центр в нормальное состояние и другим не дают.
В отсутствие туристов никому Гостиный двор не нужен, там нечего купить и нечего делать. Пришло время городу строго вмешаться в ситуацию. На таком месте должен быть самый красивый и современный центр!
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