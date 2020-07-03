Суд прекратил уголовное дело о надругательстве над Вечным огнём в Кронштадте. Любительниц сосисочной прожарки оштрафовали
Кронштадтский суд прекратил уголовное дело в отношении Анны Кухаревой и Светланы Дреминой, которые устроили прожарку сосисок на Вечном огне. Решение вынесено 3 июля.
Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, уголовное дело о надругательстве над местом захоронения прекращено. Кухаревой и Дреминой назначено наказание в виде судебного штрафа по 15 тысяч рублей каждой.
Фигурантки раскаялись и признали вину. В ходе заседания адвокат Кухаревой завил, она сделала благотворительный денежный взнос в пользу Исторического музея Кронштадта.
В ночь на 25 мая дамы вместе с Николаем Поликарповым устроили пиршество у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте. Компания жарила сосиски и зефир на шампурах и оставила после себя мусор.