Суд прекратил уголовное дело о надругательстве над Вечным огнём в Кронштадте. Любительниц сосисочной прожарки оштрафовали

Кронштадтский суд прекратил уголовное дело в отношении Анны Кухаревой и Светланы Дреминой, которые устроили прожарку сосисок на Вечном огне. Решение вынесено 3 июля.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, уголовное дело о надругательстве над местом захоронения прекращено. Кухаревой и Дреминой назначено наказание в виде судебного штрафа по 15 тысяч рублей каждой.

Фигурантки раскаялись и признали вину. В ходе заседания адвокат Кухаревой завил, она сделала благотворительный денежный взнос в пользу Исторического музея Кронштадта.