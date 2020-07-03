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03.07.2020 16:33
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Суд прекратил уголовное дело о надругательстве над Вечным огнём в Кронштадте. Любительниц сосисочной прожарки оштрафовали

Кронштадтский суд прекратил уголовное дело в отношении Анны Кухаревой и Светланы Дреминой, которые устроили прожарку сосисок на Вечном огне. Решение вынесено 3 июля.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, уголовное дело о надругательстве над местом захоронения прекращено. Кухаревой и Дреминой назначено наказание в виде судебного штрафа по 15 тысяч рублей каждой.

Фигурантки раскаялись и признали вину. В ходе заседания адвокат Кухаревой завил, она сделала благотворительный денежный взнос в пользу Исторического музея Кронштадта.

В ночь на 25 мая дамы вместе с Николаем Поликарповым устроили пиршество у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте. Компания жарила сосиски и зефир на шампурах и оставила после себя мусор.

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Комментарии (8)

Артём Беляев
Да их повесить мало!
Иван Петров
Слава богу - хоть одно разумное решение нашего басманного правосудия - самого "гуманного" в мире.
Не надо жарить сосиски на вечных огнях.
Скажу больше - их вообще не надо есть.
Достаточно рассказать этим дамам, из чего состоят эти сосиски - и они так больше никогда не будут делать.
BrumLiz
Маловато что-то присудили. Нужно было тыщ по 150 назначать, да и то только потому, что с этих дур кроме анализов и взять нечего. 150 дольше помнились бы.
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