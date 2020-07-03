«Они показали, кто там работает». Путин прокомментировал радужный флаг на посольстве США в Москве и заявил об отсутствии дискриминации в России
Президент России провел конференцию по конституционным поправкам, на которой рассказал об отсутствии дискриминации в российском обществе.
«Они кое-что показали по поводу того, кто там работает» — так 3 июля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал реплику депутата Алексея Пушкова о радужном флаге на здании посольства США.
Президент подчеркнул, что произошедшее «нестрашно». «В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности», — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что в РФ принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Глава государства уверен, что человек должен сначала вырасти, а затем «определить свою собственную судьбу». Путин отметил, что Россия против «навязывания» извне.
На здании посольства США в Москве 25 июня появился ЛГБТ-флаг. Так дипломаты отметили день радужного флага.