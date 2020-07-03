С 4 июля в Петроградском районе Петербурга начнут менять асфальт на мосту через Малую Невку. Работы с ограничением движения транспорта продлятся до начала августа.



Как сообщает 3 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», с 4 июля по 3 августа 2020 года на Каменноостровском мосту будет ограничено движение в связи с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы выполнит ООО «АРТСТРОЙГРУПП».

Для проезда транспорта будут сохранены по две полосы в каждую сторону. Ограничения будут вводиться в несколько этапов: