На Каменноостровском мосту начинается ремонт асфальта. Движение ограничат до августа
С 4 июля в Петроградском районе Петербурга начнут менять асфальт на мосту через Малую Невку. Работы с ограничением движения транспорта продлятся до начала августа.
Как сообщает 3 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», с 4 июля по 3 августа 2020 года на Каменноостровском мосту будет ограничено движение в связи с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы выполнит ООО «АРТСТРОЙГРУПП».
Для проезда транспорта будут сохранены по две полосы в каждую сторону. Ограничения будут вводиться в несколько этапов:
- с 4 июля до 7:00 7 июля;
- с 6 по 21 июля работы будут вестись только ночью — с 23:00 до 7:00;
- с 23:00 22 июля до 7:00 3 августа.