FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
70.52р79.52р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 16:11
0
Печать

На Каменноостровском мосту начинается ремонт асфальта. Движение ограничат до августа

С 4 июля в Петроградском районе Петербурга начнут менять асфальт на мосту через Малую Невку. Работы с ограничением движения транспорта продлятся до начала августа.

Как сообщает 3 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», с 4 июля по 3 августа 2020 года на Каменноостровском мосту будет ограничено движение в связи с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы выполнит ООО «АРТСТРОЙГРУПП».

Для проезда транспорта будут сохранены по две полосы в каждую сторону. Ограничения будут вводиться в несколько этапов:

  • с 4 июля до 7:00 7 июля;
  • с 6 по 21 июля работы будут вестись только ночью — с 23:00 до 7:00;
  • с 23:00 22 июля до 7:00 3 августа.
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний