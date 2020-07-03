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03.07.2020 15:53
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Первый день ЕГЭ в российский школах прошёл штатно

Первый день сдачи единого государственного экзамена в российских школах прошёл без серьёзных нарушений. Об этом заявили в Рособрнадзоре 3 июля.

«По данным на момент окончания экзаменов, серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля», — цитирует ведомство РИА Новости.

Сегодня выпускники сдавали экзамены по литературе, информатике и географии. В Петербурге за парты сели 11 616 человек. В первый день экзамена в городе задействовали 90 пунктов. Из-за пандемии коронавируса в классах уменьшили количество учеников, на входе выпускникам измеряли температуру. Маски и перчатки были обязательны только для организаторов. «Фонтанка» подробно описывала, как петербургские школы подготовились к проведению ЕГЭ.

6 и 7 июля пройдёт самый массовый экзамен — по русскому языку. Основная волна ЕГЭ должна завершиться к 25 июля.

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