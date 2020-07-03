Оперативник уголовного розыска из Петроградского района получил 8 лет колонии за взятку в 16 тысяч с любителя наркотиков

Водителя патрульно-постовой службы и оперативника уголовного розыска Петроградского района объединили в группу лиц и вменили взятку по предварительному сговору. До приговора дожил только один из обвиняемых.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 июля, Петроградским районным судом был признан виновным бывший старший оперуполномоченный группы по борьбе с преступлениями, связанными с несовершеннолетними и внутрикамерными разработками отдела уголовного розыска Алексей Симонов. Согласно фабуле обвинения, в конце января 2017 года вместе с умершим за время следствия водителем Чесноковым в одной из квартир на Кронверкском проспекте они потребовали с петербуржца взятку в сто тысяч рублей. У молодого человека нашли 3,5 грамма психотропного наркотика, он был готов платить, но денег не было. Его привезли в отдел, там он дозвонился до друзей, в итоге переслать на карту знакомых полицейских он смог только 16 тысяч. Его отпустили с долгом пришедшему на выручку приятелю, но без уголовного дела.