Путин подписал указ: поправки вступают в силу 4 июля

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками». Об этом сообщается 3 июля на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, а поправки — с 4 июля 2020 года, отмечается в документе.

Федеральная служба охраны РФ должна обеспечить официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на официальном портале правовой информации www.pravo.gov.ru.

Сегодня же, 3 июля, Центризбирком единогласно утвердил официальные итоги плебисцита по Конституции. За поправки в главный закон страны выступили 77,92 % россиян, принявших участие в голосовании.