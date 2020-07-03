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03.07.2020 15:34
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Путин подписал указ: поправки вступают в силу 4 июля

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками». Об этом сообщается 3 июля на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, а поправки — с 4 июля 2020 года, отмечается в документе.

Федеральная служба охраны РФ должна обеспечить официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на официальном портале правовой информации www.pravo.gov.ru.

Сегодня же, 3 июля, Центризбирком единогласно утвердил официальные итоги плебисцита по Конституции. За поправки в главный закон страны выступили 77,92 % россиян, принявших участие в голосовании.

В Санкт-Петербурге при явке в 74,74 % за высказались 77,66 %. В городе почти три десятка участков, где большинство избирателей проголосовали против.

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Комментарии (6)

dragvs
А теперь уходи в отставку. Закон, по которому тебя избирали перестает действовать, Путин больше не легитимен.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... посмотрел Навальный лив, по оценкам вброшено от 22 до 27 млн. бюллетеней, впечатлило как, положив на протокол, к цифре 431 внаглую приписали 1 при внесении в систему подсчёта в Спб и прочие "шалости". Да уже , актриса Памфилова та ещё .... очень хотелось бы, чтобы она села когда-нибудь ...
krasnonosov
Надоел!
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