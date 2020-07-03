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03.07.2020 15:37
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СМИ: Новый флагманский смартфон Samsung показала случайно

Компания Samsung выложила на российской версии сайта фотографию смартфона флагманской серии Galaxy S 20, сообщает 3 июля РИА «Новости» со ссылкой на The Verge. Пикантный момент состоит в том, что устройство ещё не анонсировано, релиз запланирован на конец лета.

Вероятно, снимки опубликовали случайно. Они провисели на промостранице смартфона Galaxy Note 8 больше недели, затем их удалили.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://twitter.com/MaxWinebach" class="_">twitter.com/MaxWinebach</a>
Скриншот из twitter.com/MaxWinebach

Это модель Galaxy Note 20 Ultra в бронзовом цвете и со стилусом, которые характерны для смартфонов серии Note, утверждает журналист портала XDA developers Макс Вайнбах. Также в кадр попала тройная камера с дополнительными сенсорами.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://twitter.com/MaxWinebach" class="_">twitter.com/MaxWinebach</a>
Скриншот из twitter.com/MaxWinebach

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Комментарии (2)

anna_leonidova
ну и.... и..... и ничего особенного
260569221
Да, да... конечно случайно.... верим, верим
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