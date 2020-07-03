Компания Samsung выложила на российской версии сайта фотографию смартфона флагманской серии Galaxy S 20, сообщает 3 июля РИА «Новости» со ссылкой на The Verge. Пикантный момент состоит в том, что устройство ещё не анонсировано, релиз запланирован на конец лета.



Вероятно, снимки опубликовали случайно. Они провисели на промостранице смартфона Galaxy Note 8 больше недели, затем их удалили.

