СМИ: Новый флагманский смартфон Samsung показала случайно
Компания Samsung выложила на российской версии сайта фотографию смартфона флагманской серии Galaxy S 20, сообщает 3 июля РИА «Новости» со ссылкой на The Verge. Пикантный момент состоит в том, что устройство ещё не анонсировано, релиз запланирован на конец лета.
Вероятно, снимки опубликовали случайно. Они провисели на промостранице смартфона Galaxy Note 8 больше недели, затем их удалили.
Это модель Galaxy Note 20 Ultra в бронзовом цвете и со стилусом, которые характерны для смартфонов серии Note, утверждает журналист портала XDA developers Макс Вайнбах. Также в кадр попала тройная камера с дополнительными сенсорами.