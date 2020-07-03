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03.07.2020 15:21
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Актер Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП в Москве

Адвокат российского актера рассказал, что его подзащитный заявил о невиновности в совершении июньского ДТП в Москве.

«Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», — цитирует 3 июля заявление адвоката Эльмана Пашаева телеканал «Москва 24».

По его словам, Михаил Ефремов «готов платить», потому что в аварии участвовал его автомобиль, при этом он отказался признавать вину в ДТП на Садовом кольце.

Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.

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Комментарии (31)

anna_leonidova
синька до добра не доведёт. ефремову об этом не знать ли.
Савва Морозов
вначале ефремов гоготал "путин-зассал", а теперь - "ничего против не имею". гаденький артистик.
kuk-vasyusha
Ну теперь конечно оправдают))) А всего навсего надо было сжечь мишу на сцене
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