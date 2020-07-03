ЦСКА стал чемпионом России по хоккею. СКА и «Ак Барс» получили серебряные медали
Федерация хоккея России назвала призеров чемпионата страны по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за эпидемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ФХР, чемпионом был признан московский ЦСКА.
Места в итоговой таблице распределились с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. ЦСКА, занявший первое место в регулярном чемпионате и прошедший первый раунд плей-офф, набрал 94 очка. Второе место заняли казанский «Ак Барс» и петербургский СКА (по 93 очка). Бронзовые медали достались московскому «Динамо» (82 очка).
Напомним, что Континентальная хоккейная лига решила не определять чемпиона. Новый чемпионат стартует 2 сентября.