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03.07.2020 15:15
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ЦСКА стал чемпионом России по хоккею. СКА и «Ак Барс» получили серебряные медали

Федерация хоккея России назвала призеров чемпионата страны по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за эпидемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ФХР, чемпионом был признан московский ЦСКА.

Места в итоговой таблице распределились с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. ЦСКА, занявший первое место в регулярном чемпионате и прошедший первый раунд плей-офф, набрал 94 очка. Второе место заняли казанский «Ак Барс» и петербургский СКА (по 93 очка). Бронзовые медали достались московскому «Динамо» (82 очка).

Напомним, что Континентальная хоккейная лига решила не определять чемпиона. Новый чемпионат стартует 2 сентября.

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