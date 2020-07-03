Ни дня без рекорда. Цена бензина АИ-95 на бирже снова достигла исторического максимума

Цена бензина АИ-95 на торгах установила за эту неделю четвертый рекорд подряд. Об этом 3 июля свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в Европейской части России выросла на 1,85% и составила 59,78 тыс. рублей за тонну. Днем в пятницу объем торгов достиг 10,22 тыс. тонн, что соответствует 611 млн рублей. При этом в Санкт-Петербурге стоимость топлива этой марки выросла на 1,26%, до 62,56 тыс. рублей за тонну.