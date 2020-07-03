Ни дня без рекорда. Цена бензина АИ-95 на бирже снова достигла исторического максимума
Цена бензина АИ-95 на торгах установила за эту неделю четвертый рекорд подряд. Об этом 3 июля свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в Европейской части России выросла на
Биржевая цена АИ-92 на торгах в пятницу выросла на
Напомним, что цена бензина АИ-95 за июнь 2020 года превышала максимальные значения несколько раз. На этой неделе показатель повышался с каждым рабочим днем. До этого максимально высокая стоимость топлива за все время наблюдений была зафиксирована в мае 2018 года, когда она составила 55,976 тыс. рублей за тонну.
Из-за рекордно высоких цен ФАС России заподозрила сговор на рынке бензина и запустила проверку.