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03.07.2020 14:56
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Ни дня без рекорда. Цена бензина АИ-95 на бирже снова достигла исторического максимума

Цена бензина АИ-95 на торгах установила за эту неделю четвертый рекорд подряд. Об этом 3 июля свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в Европейской части России выросла на 1,85% и составила 59,78 тыс. рублей за тонну. Днем в пятницу объем торгов достиг 10,22 тыс. тонн, что соответствует 611 млн рублей. При этом в Санкт-Петербурге стоимость топлива этой марки выросла на 1,26%, до 62,56 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена АИ-92 на торгах в пятницу выросла на 0,79%, до 51,3 тыс. рублей за тонну. Объем торгов составил 11,8 тыс. тонн топлива, или 607 млн рублей.

Напомним, что цена бензина АИ-95 за июнь 2020 года превышала максимальные значения несколько раз. На этой неделе показатель повышался с каждым рабочим днем. До этого максимально высокая стоимость топлива за все время наблюдений была зафиксирована в мае 2018 года, когда она составила 55,976 тыс. рублей за тонну.

Из-за рекордно высоких цен ФАС России заподозрила сговор на рынке бензина и запустила проверку.

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Комментарии (5)

SlawaPiter
Совсем не долго ждать когда "95-ый" будет стоить один североамериканский рубль. Это ли не рывок?
260597571
а сколько сейчас на заправках АИ-95?
krasnonosov
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