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03.07.2020 14:51
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Индия остается без туристов до августа

Власти Индии приняли решение продлить запрет на международное авиасообщение, который был введен из-за коронавируса.

«В связи с увеличением числа случаев COVID-19 министерство гражданской авиации продлило приостановку регулярных коммерческих международных рейсов в Индию и обратно до 31 июля», — сообщается 3 июля в заявлении ведомства.

При этом ограничения не касаются грузовых перевозок. Власти Индии также пообещали сделать исключения «на отдельных маршрутах», однако не уточнили — на каких именно.

С начала пандемии в Индии выявили уже 626 тысяч заразившихся COVID-19, что является четвертым результатом в мире.

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