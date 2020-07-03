Индия остается без туристов до августа

Власти Индии приняли решение продлить запрет на международное авиасообщение, который был введен из-за коронавируса.
«В связи с увеличением числа случаев COVID-19 министерство гражданской авиации продлило приостановку регулярных коммерческих международных рейсов в Индию и обратно до 31 июля», — сообщается 3 июля в заявлении ведомства.
Ban on international commercial passenger flights to and from India extended till July 31, 2020. pic.twitter.com/6nltrHkG7d— ANI (@ANI) July 3, 2020
При этом ограничения не касаются грузовых перевозок. Власти Индии также пообещали сделать исключения «на отдельных маршрутах», однако не уточнили — на каких именно.
С начала пандемии в Индии выявили уже 626 тысяч заразившихся COVID-19, что является четвертым результатом в мире.