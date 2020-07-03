Грузовик на Дороге жизни разбросал три машины, стоявшие на светофоре
Невнимательность водителя вылилась в массовую аварию во Всеволожском районе Ленобласти. Грузовик, как кегли, раскидал ожидавшие зеленый сигнал машины.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла днем 3 июля на шоссе Дорога жизни во Всеволожске. По словам очевидцев, водитель грузовика отвлекся и въехал в стоявшие на красный сигнал светофора автомобили Honda, Mercedes-Benz GLE и «Нива».
Автомобили получили серьезные повреждения. Но пострадавших, по словам очевидцев, в аварии нет.