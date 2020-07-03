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03.07.2020 15:03
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Грузовик на Дороге жизни разбросал три машины, стоявшие на светофоре

Невнимательность водителя вылилась в массовую аварию во Всеволожском районе Ленобласти. Грузовик, как кегли, раскидал ожидавшие зеленый сигнал машины.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла днем 3 июля на шоссе Дорога жизни во Всеволожске. По словам очевидцев, водитель грузовика отвлекся и въехал в стоявшие на красный сигнал светофора автомобили Honda, Mercedes-Benz GLE и «Нива».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»,

Автомобили получили серьезные повреждения. Но пострадавших, по словам очевидцев, в аварии нет.

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Комментарии (2)

SlawaPiter
Очередной аксакал спустившись с гор сел за руль шайтан-арбы...
Stiff_21
Водилы летают, выжимают максимум из своих газелей и грузовичков, очень торопятся дерьмоеду по лобазам раскидать.
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