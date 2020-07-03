Пронзившего сердце петербуржца ради электросамоката прокатят в одну сторону. До конца лета он пробудет в СИЗО

Напавшему на жителя Приморского района Санкт-Петербурга и забравшему у него электросамокат избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возможности передвижения он будет лишен до конца лета.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов 3 июля, подозреваемого в этом преступлении Валерия Сорокина задержали 1 июля. На следующий день ему было предъявлено обвинение. Сегодня Приморский районный суд постановил арестовать его до 31 августа 2020 года. Против избранной меры пресечения он не возражал, вину признал.