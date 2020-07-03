Пронзившего сердце петербуржца ради электросамоката прокатят в одну сторону. До конца лета он пробудет в СИЗО
Напавшему на жителя Приморского района Санкт-Петербурга и забравшему у него электросамокат избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возможности передвижения он будет лишен до конца лета.
Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов 3 июля, подозреваемого в этом преступлении Валерия Сорокина задержали 1 июля. На следующий день ему было предъявлено обвинение. Сегодня Приморский районный суд постановил арестовать его до 31 августа 2020 года. Против избранной меры пресечения он не возражал, вину признал.
По версии следствия, рано утром 1 июля в парадной дома на проспекте Испытателей Сорокин дважды пронзил грудь местного жителя острым предметом, задев сердце. Однако довести задуманное до конца не смог, так как пострадавший, несмотря на тяжелые раны, оказал сопротивление.
Как накануне писала «Фонтанка», все произошло в лифте. 48-летний нападавший набросился на 39-летнего петербуржца с шилом, нанес ему два удара в грудь, после чего забрал его электросамокат и покинул место преступления. Вскоре его задержали, он был за рулем того самого самоката. Проверка показала, что в прошлом мужчина уже имел проблемы с законом. Пострадавшего госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».