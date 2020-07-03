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03.07.2020 14:16
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Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, скончался в возрасте 57 лет. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Абдулманап Нурмагомедов последние несколько недель проходил лечение в одной из больниц Москвы. Ранее сообщалось, что он перенес инсульт и неделю пробыл в коме на фоне вируса.

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Комментарии (3)

DiVento
to ДАДрот: Для начала отец, вырастивший и воспитавший достойного сына. А так же прославленный тренер, спортсмен и чемпион по дзюдо и самбо.
Helgad
Очень жаль! Он здоровенный был мужчина! И 57-это слишком мало!
Он же тренировал Хабиба? Интересно, скажется ли смена тренера и тактики на успехах.
Действительно большая потеря(
Diderot
А кто это и почему это так важно?
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