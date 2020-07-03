Макрон назначил новым премьером ответственного за борьбу с коронавирусом Кастекса
Во Франции за один день сменился премьер-министр. Президент Эмманюэль Макрон определился с новым главой кабинета министров.
«Елисейский дворец только что объявил о назначении Жана Кастекса премьер-министром. Он сменит на этом посту Эдуарда Филиппа», — сообщает 3 июля издание Figaro.
В последнее время Кастекс был координатором стратегии выхода Франции из режима изоляции. До этого он работал мэром города Прад.
Сегодня стало известно, что глава правительства Франции подал в отставку после неудачных выборов в регионах.