Макрон назначил новым премьером ответственного за борьбу с коронавирусом Кастекса

Во Франции за один день сменился премьер-министр. Президент Эмманюэль Макрон определился с новым главой кабинета министров.

«Елисейский дворец только что объявил о назначении Жана Кастекса премьер-министром. Он сменит на этом посту Эдуарда Филиппа», — сообщает 3 июля издание Figaro.

В последнее время Кастекс был координатором стратегии выхода Франции из режима изоляции. До этого он работал мэром города Прад.

Сегодня стало известно, что глава правительства Франции подал в отставку после неудачных выборов в регионах.