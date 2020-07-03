Пока парк в Невском районе Петербурга отдыхал от посетителей из-за коронавирусных запретов, на его территории расплодился агрессивный сорняк. Теперь горожане гуляют в ядовитых зарослях.

О плантации борщевика в «Куракиной даче» «Фонтанке» 3 июля сообщила читательница. По её словам, отыскать несколько побегов ей удалось ещё в прошлом году, теперь же растение, которое является контактным и дыхательным аллергеном и вызывает сильнейшие ожоги, завоёвывает территорию в разы активнее.