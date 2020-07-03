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03.07.2020 13:57
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«Проблема № 1, не меньше коронавируса». Парк «Куракина дача» захватывает борщевик

Пока парк в Невском районе Петербурга отдыхал от посетителей из-за коронавирусных запретов, на его территории расплодился агрессивный сорняк. Теперь горожане гуляют в ядовитых зарослях.

О плантации борщевика в «Куракиной даче» «Фонтанке» 3 июля сообщила читательница. По её словам, отыскать несколько побегов ей удалось ещё в прошлом году, теперь же растение, которое является контактным и дыхательным аллергеном и вызывает сильнейшие ожоги, завоёвывает территорию в разы активнее.

Фото: читательница «Фонтанки»
Фото: читательница «Фонтанки»

«Видите, какие листья разрослись? Ходить теперь здесь очень небезопасно, — проводит видеоэкскурсию петербурженка, отмечая, что показывает кусочек, тогда как заражён практически весь парк. — Теперь у нас проблема № 1, ничуть не меньше, чем проблема коронавируса, только в природной среде».

читательница «Фонтанки»

В администрации Невского района сообщили, что борьба с борщевиком в «Куракиной даче» лежит за пределами их круга обязанностей и переадресовали в комитет по благоустройству. «Фонтанка» отправила запрос в комблаг.

В прошлом году только в НИИ имени Джанелидзе поступило более десяти пострадавших от ожогов борщевиком. Ядовитый представитель семейства зонтичных удостоился отдельного упоминания в городских правилах благоустройства. Его предписывается пропалывать, выкапывать и травить химией. К маю коварные кусты успели прорасти в парке «Зима-Лето», в июне сорняк высадился на обновленной набережной в центре Петербурга.

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Комментарии (13)

Gilka
А этот точно тот ядовитый? На фото, вроде другие листья, с острыми концами. Насколько я знаю, этот борщевик не ядовитый. Но фото плохое. Не видно.
LGlo
Ничего борщевик не упомянут в правилах благоустройства! В прошлом году ЗаКС рассматривал поправки, где действительно фигурировал пункт про борщевик, но так ничего и не принято, насколько я знаю. Следим за этой темой, т.к. в Красном Селе тоже беда. Растет и в парке, и прямо у жилых домов.
Obseerv
Вот уж прямо проблема - заставить при покосе травы у данного растения ещё и корешок выдернуть - и всё! Два года - и нет борщевика в конкретной локации!
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