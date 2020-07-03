«Проблема № 1, не меньше коронавируса». Парк «Куракина дача» захватывает борщевик
Пока парк в Невском районе Петербурга отдыхал от посетителей из-за коронавирусных запретов, на его территории расплодился агрессивный сорняк. Теперь горожане гуляют в ядовитых зарослях.
О плантации борщевика в «Куракиной даче» «Фонтанке» 3 июля сообщила читательница. По её словам, отыскать несколько побегов ей удалось ещё в прошлом году, теперь же растение, которое является контактным и дыхательным аллергеном и вызывает сильнейшие ожоги, завоёвывает территорию в разы активнее.
«Видите, какие листья разрослись? Ходить теперь здесь очень небезопасно, — проводит видеоэкскурсию петербурженка, отмечая, что показывает кусочек, тогда как заражён практически весь парк. — Теперь у нас проблема
читательница «Фонтанки»
В администрации Невского района сообщили, что борьба с борщевиком в «Куракиной даче» лежит за пределами их круга обязанностей и переадресовали в комитет по благоустройству. «Фонтанка» отправила запрос в комблаг.
В прошлом году только в НИИ имени Джанелидзе поступило более десяти пострадавших от ожогов борщевиком. Ядовитый представитель семейства зонтичных удостоился отдельного упоминания в городских правилах благоустройства. Его предписывается пропалывать, выкапывать и травить химией. К маю коварные кусты успели прорасти в парке «Зима-Лето», в июне сорняк высадился на обновленной набережной в центре Петербурга.