Лучший теннисист мира излечился от коронавируса

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) и его супруга Елена вылечились от коронавируса. Как сообщает TMZ Sport в пятницу, 3 июля, супруги сдали отрицательный тест спустя 10 дней после выявления заболевания.

«Новак Джокович и его жена Елена сдали отрицательный анализ на COVID-19. Это показали результаты тестов ПЦР, которые оба провели в Белграде», — заявил представитель теннисиста.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились теннисисты Борна Чорич, Виктор Троицки и Григор Димитров. Они участвовали в турнире под названием Adria Tour, организатором которого был Джокович.