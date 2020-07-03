Лучший теннисист мира излечился от коронавируса

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) и его супруга Елена вылечились от коронавируса. Как сообщает TMZ Sport в пятницу, 3 июля, супруги сдали отрицательный тест спустя 10 дней после выявления заболевания.
«Новак Джокович и его жена Елена сдали отрицательный анализ на COVID-19. Это показали результаты тестов ПЦР, которые оба провели в Белграде», — заявил представитель теннисиста.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились теннисисты Борна Чорич, Виктор Троицки и Григор Димитров. Они участвовали в турнире под названием Adria Tour, организатором которого был Джокович.
Adria Tour — серия теннисных турниров на Балканах, организованных Джоковичем. Финальная часть соревнований проходила 20–21 июня в Задаре (Хорватия). Сам Новак также принимал в нем участие и дошел до финала, где должен был сыграть с российским теннисистом Андреем Рублевым. Однако перед решающей встречей Джокович сдал положительный тест на коронавирус. После этого другие участники сдали повторные анализы, но пока все они отрицательные. Единственным заболевшим, кроме Джоковича, стал пятилетний мальчик, который присутствовал на матчах в качестве зрителя вместе с родителями.