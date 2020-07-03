«Образцовый квартал 3»: доступный комфорт

— ЖК «Образцовый квартал 3» состоит из трёх четырёхэтажных домов на 168 квартир. Дома построены по кирпично-монолитной технологии, в них применена система отопления «тёплый водяной пол» — отсутствуют радиаторы, в каждой комнате есть регуляторы температуры. Собственные газовые котельные производителя «Viessmann» обеспечивают отопление круглогодично. В домах с нулевого уровня установлены лифты. В квартирографии применены свободные планировки: есть возможность объединения кухни, гостиной и холла. Особенностью квартир на верхнем, четвёртом этаже являются места для установки каминов. Квартиры крупногабаритны. Двухкомнатные, например, — от 66 до 72 кв. м, трёхкомнатные — порядка 100 кв. м. В доме большие входные группы, просторные площадки на этаже, широкие лестничные пролёты, высота потолков в квартирах — 3 метра. Выполнено панорамное остекление. Важной особенностью является изысканный архитектурный элемент — эркер. Он делает квартиру похожей на загородный дом.

— Распространённая проблема новостроек — отсутствие к дому подъезда, пробки и недостаток парковочных мест. Как с этим обстоят дела на Царскосельских холмах?



— Этот жилой комплекс стал третьим «Образцовым кварталом», возведённым нашей компанией на подъезде к Пушкину. Он находится в непосредственной близости от Петербургского шоссе по улице Образцовой. Локация подходит и любителям спокойного проживания в зелёной зоне, и тем, кто ценит городской комфорт. Жители новостройки имеют возможность за 10 минут добраться до центра Пушкина, за 20 — до ближайших станций метро («Московская», «Звёздная», «Купчино»). Чтобы попасть в любую точку Санкт-Петербурга и Ленинградской области, можно воспользоваться скоростными трассами: Петербургское, Киевское, Волхонское и Пулковское шоссе, Витебский проспект, КАД, ЗСД. В этом году началось строительство Южной широтной магистрали, она пройдёт через территорию проекта от Волхонского шоссе к Петрозаводскому. Хорошо ходит по направлению Московская — Пушкин — Павловск и общественный транспорт. АО «РЖД» планируется открытие железнодорожной станции на ветке «Луга — Балтийская», после запуска которой за 25 минут можно будет доехать до Балтийского вокзала.



— В ближний пригород люди переезжают чаще всего из соображений безопасности и экологии. Оправдает ли «Образцовый квартал 3» эти ожидания?



— На «Царскосельских холмах», где ведётся строительство, никогда не было промышленных предприятий. Расположение на высоте около 50 метров над уровнем моря не позволяет скапливаться смогу. «Роза ветров» обеспечивает чистый воздух. В районе низкая плотность населения, исторически сложилась благополучная социальная среда. В первую очередь, квартиры в «Образцовых кварталах» покупают семьи с детьми. Их ожидания от жизни здесь похожи: жить спокойно и комфортно, растить детей, развиваться, заниматься спортом.

