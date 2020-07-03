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«Образцовый квартал 3»: доступный комфорт
Приступая к поиску новой квартиры, многие теряются от разнообразия предложений. Цена и район оказываются важными, но далеко не единственными критериями, которые надо учесть. Придётся задать себе и близким множество вопросов, чтобы сделать правильный выбор.
Новостройка, которая соответствует основным ожиданиям самых взыскательных покупателей, построена в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Это малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 3», возведённый пушкинским застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах».
Что представляет собой жилой комплекс, в чём основные отличия и преимущества «Образцового квартала 3» среди новостроек аналогичного класса? Рассказывает руководитель отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс» Елена Тян:
— ЖК «Образцовый квартал 3» состоит из трёх четырёхэтажных домов на 168 квартир. Дома построены по кирпично-монолитной технологии, в них применена система отопления «тёплый водяной пол» — отсутствуют радиаторы, в каждой комнате есть регуляторы температуры. Собственные газовые котельные производителя «Viessmann» обеспечивают отопление круглогодично. В домах с нулевого уровня установлены лифты. В квартирографии применены свободные планировки: есть возможность объединения кухни, гостиной и холла. Особенностью квартир на верхнем, четвёртом этаже являются места для установки каминов. Квартиры крупногабаритны. Двухкомнатные, например, — от 66 до 72 кв. м, трёхкомнатные — порядка 100 кв. м. В доме большие входные группы, просторные площадки на этаже, широкие лестничные пролёты, высота потолков в квартирах — 3 метра. Выполнено панорамное остекление. Важной особенностью является изысканный архитектурный элемент — эркер. Он делает квартиру похожей на загородный дом.
— Распространённая проблема новостроек — отсутствие к дому подъезда, пробки и недостаток парковочных мест. Как с этим обстоят дела на Царскосельских холмах?
— Этот жилой комплекс стал третьим «Образцовым кварталом», возведённым нашей компанией на подъезде к Пушкину. Он находится в непосредственной близости от Петербургского шоссе по улице Образцовой. Локация подходит и любителям спокойного проживания в зелёной зоне, и тем, кто ценит городской комфорт. Жители новостройки имеют возможность за 10 минут добраться до центра Пушкина, за 20 — до ближайших станций метро («Московская», «Звёздная», «Купчино»). Чтобы попасть в любую точку Санкт-Петербурга и Ленинградской области, можно воспользоваться скоростными трассами: Петербургское, Киевское, Волхонское и Пулковское шоссе, Витебский проспект, КАД, ЗСД. В этом году началось строительство Южной широтной магистрали, она пройдёт через территорию проекта от Волхонского шоссе к Петрозаводскому. Хорошо ходит по направлению Московская — Пушкин — Павловск и общественный транспорт. АО «РЖД» планируется открытие железнодорожной станции на ветке «Луга — Балтийская», после запуска которой за 25 минут можно будет доехать до Балтийского вокзала.
— В ближний пригород люди переезжают чаще всего из соображений безопасности и экологии. Оправдает ли «Образцовый квартал 3» эти ожидания?
— На «Царскосельских холмах», где ведётся строительство, никогда не было промышленных предприятий. Расположение на высоте около 50 метров над уровнем моря не позволяет скапливаться смогу. «Роза ветров» обеспечивает чистый воздух. В районе низкая плотность населения, исторически сложилась благополучная социальная среда. В первую очередь, квартиры в «Образцовых кварталах» покупают семьи с детьми. Их ожидания от жизни здесь похожи: жить спокойно и комфортно, растить детей, развиваться, заниматься спортом.
— Как можно приобрести квартиру в «Образцовом квартале 3»?
— Жилой комплекс введен в эксплуатацию, квартиры продаются от собственника — застройщика — по договору купли-продажи. Вы выбираете понравившуюся планировку и бронируете — по телефону или лично. Бронь производится на семь дней, платить при этом не надо. После чего мы приступаем к подготовке договора. Если покупка осуществляется с привлечением ипотечных средств, получить одобрение поможет наш кредитный специалист. Жилой комплекс аккредитован двенадцатью банками, в том числе участниками государственной программы льготного кредитования. При бронировании квартиры до 15 июля 2020 года действует скидка в размере 150 000 рублей*.
Отдел продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовый кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
*Сроки проведения акции: 1.07.2020 — 15.07.2020, подробности в отделе продаж ООО «Терминал-Ресурс» по телефону 8(812)719–19–19.
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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