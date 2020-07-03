Запрещенный в РФ «Талибан» отрицает получение денег от Москвы за нападение на американских солдат

Запрещенный в РФ «Талибан» отрицает получение денег от Москвы за нападение на американских солдат
Представитель исламского движения «Талибан», которое запрещено на территории РФ, опроверг информацию американских СМИ о том, что Россия якобы предлагала награду талибам за убийство натовских и американских военных в Афганистане.
«Средства массовой информации пытаются отвлечь внимание всего мира от неудачи своего хозяина в Афганистане, публикуя фальшивые новости о получении денег от россиян. <...> Москва никогда не платила нам за убийства», — цитирует 3 июля заявление Сухаиля Шахина американское агентство The Media Line.
По его словам, талибы никогда не был наемниками России. Он также подчеркнул, что за движением не стоит иностранной поддержки.
Шахинь рассказал, что «Талибан» остается верен февральским договоренностям с Америкой, которые должны положить конец военным действиям в Афганистане.
Ранее газета The New York Times написала, что РФ якобы платила талибам за убийство американцев. Эту информацию опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.
Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.
Движение «Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.