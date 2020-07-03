Запрещенный в РФ «Талибан» отрицает получение денег от Москвы за нападение на американских солдат

Представитель исламского движения «Талибан», которое запрещено на территории РФ, опроверг информацию американских СМИ о том, что Россия якобы предлагала награду талибам за убийство натовских и американских военных в Афганистане.

«Средства массовой информации пытаются отвлечь внимание всего мира от неудачи своего хозяина в Афганистане, публикуя фальшивые новости о получении денег от россиян. <...> Москва никогда не платила нам за убийства», — цитирует 3 июля заявление Сухаиля Шахина американское агентство The Media Line.