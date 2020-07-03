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03.07.2020 13:30
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Житель столицы забыл на Московском вокзале саквояж с деньгами. Рабочий два часа ходил вокруг сумки, а после кражи на радостях напился

Алкоголя на 15 тысяч рублей купил разнорабочий с Московского вокзала в Петербурге после того, как все же решился забрать забытую на парапете сумку. Владелец вспомнил о ней только наутро.

Как сообщает 3 июля транспортная полиция, приезжий из Москвы так торопился с головой окунуться в осмотр достопримечательностей, что в суматохе оставил на вокзале сумку. В ней лежали планшет, личные вещи и деньги в российской и иностранной валюте, в общей сложности около 250 тысяч рублей.

Сумку москвич забыл в ночь на 25 июня. Пока он гулял по городу, за саквояжем наблюдал разнорабочий. Пару часов он ходил вокруг, и когда понял, что никто за ней не вернется, схватил и унес. В первую очередь он отправился за алкоголем. Внезапно разбогатевший 48-летний житель Ленинградской области потратил в ближайшем винном магазине 15 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о краже в его отношении возбуждено 2 июля.

Фото: УТ МВД России по СЗФО
Фото: УТ МВД России по СЗФО
Фото: УТ МВД России по СЗФО

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Комментарии (1)

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