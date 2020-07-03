FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
70.52р79.52р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 12:34
3
Печать

Отрицавшего коронавирус схиигумена Сергия лишили сана

Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, отрицавшего коронавирус. Об этом 3 июля сообщает местный портал Е1.

— Суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, — говорит председатель суда протоиерей Николай Малета, перечисляя нарушенные правила соборов. — Извергнуть схиигумена Сергия из священного сана. Просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении об извержении из сана схиигумена Сергия. Во время разбирательств в суд стали поступать обращения очевидцев, утверждающих о жестоком обращении с детьми в монастыре. Суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование.

Решение суда должно быть утверждено патриархом Кириллом. Отцу Сергию тем временем нельзя будет покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря. А ранее захваченный им Среднеуральский монастырь вернётся под управление епархии.

Сам схиигумен на этом заседании, как и на предыдущем, не присутствовал. Отца Сергия осудили за проклятия в адрес тех, кто ввел карантинные ограничения и посягнул на закрытие храмов. Отдельно от него досталось «всему роду» ответственных за принятие решений. В конце июня люди схиигумена напали на съемочную группу Ксении Собчак.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

krasnonosov
И куда он теперь? Обратно в милицию пойдет работать?
262119491
🍔 🐷Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физическиx нагрузок! ➜ https://is.gd/dietypro
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний