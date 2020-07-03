Отрицавшего коронавирус схиигумена Сергия лишили сана

— Суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, — говорит председатель суда протоиерей Николай Малета, перечисляя нарушенные правила соборов. — Извергнуть схиигумена Сергия из священного сана. Просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении об извержении из сана схиигумена Сергия. Во время разбирательств в суд стали поступать обращения очевидцев, утверждающих о жестоком обращении с детьми в монастыре. Суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование.

Решение суда должно быть утверждено патриархом Кириллом. Отцу Сергию тем временем нельзя будет покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря. А ранее захваченный им Среднеуральский монастырь вернётся под управление епархии.



Сам схиигумен на этом заседании, как и на предыдущем, не присутствовал. Отца Сергия осудили за проклятия в адрес тех, кто ввел карантинные ограничения и посягнул на закрытие храмов. Отдельно от него досталось «всему роду» ответственных за принятие решений. В конце июня люди схиигумена напали на съемочную группу Ксении Собчак.

