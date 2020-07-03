Петербургские девелоперы за 6 месяцев купили в два раза больше земли, чем за весь 2019 год

Как пояснила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», купленные в 2020 году участки расположены в центральной части города: Петроградская сторона, станция метро «Площадь Восстания», Васильевский остров, в статусных локациях: Черная речка — Лесная, Свердловская — Малоохтинская набережные, Московский проспект, а также в спальных районах города: Октябрьская набережная, Дальневосточный проспект, Каменка, проспект Маршала Блюхера, два лота приобрели в локации Ново-Сергиево и Колпино.

За первое полугодие 2020 года в Петербурге было заключено около 14 сделок с землей совокупно на 170 га под строительство примерно 1,2 млн кв. м жилья. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», это в два раза больше, чем объем проданной земли за весь 2019 год — тогда реализовали около 90 га. Увеличилась и средняя площадь реализованного лота — до 12,2 га, что в 4 раза выше показателя 2019 года.

Как отмечают аналитики, в 2019 году строительный рынок столкнулся с ожидаемым снижением количества сделок с землей. С переходом на проектное финансирование большая часть девелоперов сосредоточилась на текущих проектах: достижении необходимого уровня строительной готовности, оформлении документации, а не на пополнении земельного банка. К тому же, часть игроков уже успела накопить объем земли под перспективное строительство в 2017–2018 гг.

— В первой половине 2019 года на рынке анонсировались единичные сделки, но уже к осени застройщики вернулись к рассмотрению пятен и переговорам, — рассказала Ольга Трошева. — К концу года число соглашений несколько выросло, но поскольку согласование условий покупки занимает длительное время, большая часть этих сделок фактически заключалась уже в начале — середине 2020 года.

По данным Консалтингового центра, максимальное количество сделок приходится на участки площадью до пяти га. Популярностью пользовались лоты в кварталах редевелопмента. При этом качественные лоты не демонстрировали снижения цен, уточняют аналитики. В удаленных локациях стоимость земли в расчете на 1 квадратный метр жилья, которое на ней можно построить, оценивается в 5 тыс. руб., за КАД в популярных кластерах — не выше 7–9 тыс. руб., в черте города в спальных районах — 10–20 тыс. руб., в статусных локациях — 25–35 тыс. руб., на центральных территориях — от 40–55 тыс. рублей.