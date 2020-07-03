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03.07.2020 12:18
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Наркокурьера «под прикрытием» задержали в Купчино. Форму доставщика он оставил на память

Едва отметивший совершеннолетие приезжий из Кемеровской области молодой человек в Петербурге пытался заработать в качестве курьера еды, но перешел в сферу с прибылью повыше. Его поймали нетрезвым с порошком в кармане.

Как сообщает региональное управление МВД 3 июля, молодого человека задержали 30 июня на Малой Балканской улице. Юноша был под веществами, а при себе у него нашли два грамма синтетического стимулятора.

После задержания он рассказал о себе — приехал из Кемеровской области, некоторое время работал в службе доставки еды, потом арендовал гараж на Софийской и занялся продажей наркотиков через закладки. Желтую форму курьера оставил себе и использовал для маскировки.

ГУ МВД по СПб и ЛО

В пыльном гараже нашли сотни пакетиков с расфасованными наркотиками, общий вес — 850 г. Еще около 150 г после оптовой закупки он успел продать. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт, полиция ищет тех, кто продал юноше партию «синтетики».

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Комментарии (3)

ussr_forever
и чего это за укроп в пакетиках? 21-й век на дворе, вы специально на левую мыльницу в 0.3 мегапикселя снимаете? покажите людям нормальные доказательства, как делает полиция Италии например! а то, что на кадрах - хрен разберёшь - мышинный навоз фасованный какой-то...
Семён Лобкотрясов
Прекрасно понимаю почему молодые люди начинают заниматься этим - для таких молодых приезжих без нормального образования - единственная альтернатива это волочить нищенское существование, работая на тяжёлой работе, клянчить деньги у родителей
262119491
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