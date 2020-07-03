Едва отметивший совершеннолетие приезжий из Кемеровской области молодой человек в Петербурге пытался заработать в качестве курьера еды, но перешел в сферу с прибылью повыше. Его поймали нетрезвым с порошком в кармане.

Как сообщает региональное управление МВД 3 июля, молодого человека задержали 30 июня на Малой Балканской улице. Юноша был под веществами, а при себе у него нашли два грамма синтетического стимулятора.

После задержания он рассказал о себе — приехал из Кемеровской области, некоторое время работал в службе доставки еды, потом арендовал гараж на Софийской и занялся продажей наркотиков через закладки. Желтую форму курьера оставил себе и использовал для маскировки.