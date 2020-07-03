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03.07.2020 11:54
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Авария на газопроводе произошла под Самарой. 2,5 тысячи человек эвакуировались

Следственный комитет рассказал о произошедшей накануне аварии на газопроводе рядом с обводной дорогой Самара — Волгоград.

«Во время земляных работ произошел выброс газа из магистрали газопровода. В настоящее время на месте происшествия осуществляет работу газоспасательная служба — бригада АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод», транспортировка газа прекращена, производится его перераспределение на другую магистраль», — сообщили 3 июля в СК РФ по Самарской области.

После ЧП почти 2,5 тысяч человек «собственными силами» покинули территорию. В селе Воскресенка для них открыли пункт временного размещения, где работает врачебно-сестринская бригада.

Причины аварии пока не известны. СК РФ намерен осмотреть место происшествия. Сейчас следователи изымают документацию для проверки и проводят опросы.

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Комментарии (1)

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