Авария на газопроводе произошла под Самарой. 2,5 тысячи человек эвакуировались

Следственный комитет рассказал о произошедшей накануне аварии на газопроводе рядом с обводной дорогой Самара — Волгоград.

«Во время земляных работ произошел выброс газа из магистрали газопровода. В настоящее время на месте происшествия осуществляет работу газоспасательная служба — бригада АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод», транспортировка газа прекращена, производится его перераспределение на другую магистраль», — сообщили 3 июля в СК РФ по Самарской области.

После ЧП почти 2,5 тысяч человек «собственными силами» покинули территорию. В селе Воскресенка для них открыли пункт временного размещения, где работает врачебно-сестринская бригада.