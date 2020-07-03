FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
70.52р79.52р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 13:03
0
Печать

Найденный под водой возле «Алмаза» снаряд увезли взрывотехники Росгвардии. Его уничтожат на специальном полигоне

Снаряд времен Великой Отечественной войны вытащили из воды в Петроградском районе Петербурга утром 3 июля. Он сильно проржавел.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Как и предполагалось, поднятый на поверхность экскаватором снаряд оказался историческим артефактом. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, это 57-миллиметровый артиллерийский снаряд времён ВОВ, в сильно коррозированном состоянии. Его гвардейцы увезли на специальный полигон, где он будет уничтожен.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Как сообщалось ранее, рабочие возле судостроительной компании «Алмаз» вынуждены были прервать дноуглубительные работы на Петровском проспекте около девяти утра 3 июля. В очередной порции земли, выкинутой на баржу, среди песка и ила был найден снаряд.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний