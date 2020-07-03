Найденный под водой возле «Алмаза» снаряд увезли взрывотехники Росгвардии. Его уничтожат на специальном полигоне
Снаряд времен Великой Отечественной войны вытащили из воды в Петроградском районе Петербурга утром 3 июля. Он сильно проржавел.
Как и предполагалось, поднятый на поверхность экскаватором снаряд оказался историческим артефактом. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, это 57-миллиметровый артиллерийский снаряд времён ВОВ, в сильно коррозированном состоянии. Его гвардейцы увезли на специальный полигон, где он будет уничтожен.
Как сообщалось ранее, рабочие возле судостроительной компании «Алмаз» вынуждены были прервать дноуглубительные работы на Петровском проспекте около девяти утра 3 июля. В очередной порции земли, выкинутой на баржу, среди песка и ила был найден снаряд.