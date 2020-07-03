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03.07.2020 12:05
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Под Петербургом откопали тела рабочих, которых в колодце похоронил песок

Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели двух рабочих, которых засыпало песком в Ломоносовском районе Ленобласти. Их тела достали из котлована спустя более чем десять часов.

Фото: СУ СК по Ленинградской области
Фото: СУ СК по Ленинградской области

Как сообщает областной следком, спасатели откопали тела двух граждан Средней Азии 28 и 40 лет 3 июля в деревне Пигелево. Накануне днём они рыли колодец на улице Морской Пехоты. В результате обрушения мужчин накрыло песком в котловане глубиной 7 метров.

В администрации Аннинского поселения 47news рассказали, что земля обрушилась дважды: сначала засыпало одного рабочего, его коллега попытался помочь и попал под второе обрушение грунта. По информации издания, колодец копали на участке 36-летней петербурженки, погибшие — граждане Таджикистана Равшан и Мухриддин. Спасатели обнаружили их тела около полуночи.

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Комментарии (11)

Maarisku
Ужасно. Бедные люди, они просто пытались заработать на жизнь честным, тяжелым трудом.
2 ударная
тела рабочих...которых похоронил песок- мигранты литературствуют похоже...
krasnonosov
36-ти летней петербурженке благодарность. Но впредь на работу их лучше не нанимать. Быстрее уедут к себе.
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