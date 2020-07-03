Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели двух рабочих, которых засыпало песком в Ломоносовском районе Ленобласти. Их тела достали из котлована спустя более чем десять часов.

Как сообщает областной следком, спасатели откопали тела двух граждан Средней Азии 28 и 40 лет 3 июля в деревне Пигелево. Накануне днём они рыли колодец на улице Морской Пехоты. В результате обрушения мужчин накрыло песком в котловане глубиной 7 метров.

В администрации Аннинского поселения 47news рассказали, что земля обрушилась дважды: сначала засыпало одного рабочего, его коллега попытался помочь и попал под второе обрушение грунта. По информации издания, колодец копали на участке 36-летней петербурженки, погибшие — граждане Таджикистана Равшан и Мухриддин. Спасатели обнаружили их тела около полуночи.