FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
70.52р79.52р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 11:31
0
Печать

«Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч 26-го тура на 19 июля из-за заболевших коронавирусом игроков

Футбольный клуб «Оренбург» хочет перенести матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» на резервную дату 19 июля. Как сообщает в пятницу, 3 июля, пресс-служба «Оренбурга», соответствующая просьба направлена в адрес казанской команды.

Матч «Рубин» — «Оренбург» запланирован на 5 июля.

Напомним, «Оренбургу» уже было засчитано техническое поражение за неявку на матч 24 тура чемпионата России против «Краснодара». Причиной неявки команды стала эпидемия коронавируса. 25 июня анализы шести игроков и двух сотрудников «Оренбурга» показали положительные результаты.

Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. Клубы могут договориться о переносе игры и сыграть молодежным или дублирующим составом.

Ранее в аналогичной ситуации «Сочи» отказал «Ростову» в переносе, и ростовчанам пришлось играть молодежным составом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний