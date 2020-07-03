«Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч 26-го тура на 19 июля из-за заболевших коронавирусом игроков
Футбольный клуб «Оренбург» хочет перенести матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» на резервную дату 19 июля. Как сообщает в пятницу, 3 июля, пресс-служба «Оренбурга», соответствующая просьба направлена в адрес казанской команды.
Матч «Рубин» — «Оренбург» запланирован на 5 июля.
Напомним, «Оренбургу» уже было засчитано техническое поражение за неявку на матч 24 тура чемпионата России против «Краснодара». Причиной неявки команды стала эпидемия коронавируса. 25 июня анализы шести игроков и двух сотрудников «Оренбурга» показали положительные результаты.
Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. Клубы могут договориться о переносе игры и сыграть молодежным или дублирующим составом.
Ранее в аналогичной ситуации «Сочи» отказал «Ростову» в переносе, и ростовчанам пришлось играть молодежным составом.