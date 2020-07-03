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03.07.2020 11:25
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В масках и без полноценного отдыха. Мурашко заявил, что до 2021 года можно забыть об обычной жизни

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил перспективы возвращения к докоронавирусным будням. По его словам, до следующего года все ограничения едва ли снимут.

Своими прогнозами Мурашко 3 июля поделился в интервью «Интерфаксу». Как заявляет министр, вторая волна коронавируса в стране не исключается, но прежнего масштаба уже не будет. Есть система лечения, профилактики и «определённый иммунитет», так что подъём заболеваемости может быть, если граждане будут нарушать правила поведения.

При этом в министерстве рассчитывают, что с сентября начнётся «более массовое» использование вакцины. Ожидается, что результаты её клинических испытаний будут в первой декаде августа.

«Пока такой план. У нас достаточно оптимистичный настрой», — говорит Мурашко. Однако несмотря на такой настрой, перспектив для снятия всех ограничений и возвращения к нормальной жизни в этом году он не видит.

«А что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — заявляет министр.

Сохранение масочного режима при ослаблении ограничений лишним он не считает. По словам Мурашко, открыть лицо можно, например, на даче, где нет скопления людей, а в закрытых помещениях и на городских улицах ношение маски оправданно.

За весь период пандемии в России выявили более 667,8 тысячи заболевших. Из них 9 859 человек скончались. В Петербурге продолжает расти число новых случаев коронавируса, побит показатель середины июня.

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Комментарии (22)

AlexMan79
Часть народа слушает, благо вирус совсем мозги выял. Завтра скажут ночные горшки на голову одевать нужно - львиная часть оденет, даже глазом не моргнёт. А они продолжают бедный народ пугать. Перчатки - это вообще наше ноухау. Какой же дебил решил при вирусе класса ОРВИ перчатки-то носить?! Маски должны больные носить, а то получается, как на картинке - девушка носит маску, чтоб вирусом не заболеть, а мужик строит забор, чтоб комары не залетали. Моя однарозовая маска сегодня три месяца справила, правда большее время она в кармане валяется. Пришёл в Леруа, поругался с охранником по-поводе дебилизма маски, развернулся и ушёл. Не уже ли не понятно - нас нагибают с этими перчатками и масками, как нагнули с выборами. Пока большенство будет ляшки раздвигать, ничего кроме х..я нам не дадут!
kuk-vasyusha
Вот так послушаешь таких министров и становится ясно, что у нас не эпидемия пневмонии, а энцефалит поголовно)))
krasnonosov
Нет. Так просто они с этой волны бабла не слезут. Россиян ждет 2-я потом 3-я и 32-я волны коронавируса, пока в бюджете не останется денег.
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