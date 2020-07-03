Глава правительства Франции подал в отставку после неудачных региональных выборов

Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в отставку, сообщает BFMTV со ссылкой на сообщение, распространенное Елисейским дворцом.

«Эдуард Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики, который принял его. Вместе с членами правительства он будет исполнять свои обязанности до назначения нового правительства», — говорится в сообщении.



Решение принято на фоне резкой критики деятельности правительства во время пандемии коронавируса, а также после неудачного результата партии президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» на региональных выборах 28 июня.

