На Ворошилова угнали белый «Лексус» за 4 млн. Машина с такими же номерами в розыске с марта

Как стало известно «Фонтанке» 3 июля, автомобиль увезли с импровизированной стоянки у дома 27 по улице Ворошилова около десяти часов вечера 1 июля. 46-летний начальник службы безопасности одной из городских компаний обратился в полицию следующим утром, он показал документы на белый «Лексус» с красным салоном 2019 года выпуска и заявил ущерб в 4 млн рублей.

Со стоянки в Невском районе Петербурга двое уехали на белом «Лексусе», представившись друзьями владельца. Исчезла машина за 4 млн рублей на сомнительных номерах.

Как исчезла машина, смог рассказать охранник парковки. По его словам, машину своими ключами открыли двое молодых людей, которые представились друзьями владельца. Пока свидетель звонил владельцу, чтобы подтвердить факт дружбы угонщиков с хозяином автомобиля, они не спеша уехали.

Известно, что машина была зарегистрирована на нынешнего владельца 7 марта этого года. В этот же месяц 13 числа автомобиль с такими же номерами был вывезен за пределы региона и объявлен в розыск.