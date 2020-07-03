Стали известны подробности ДТП с мотоциклом, произошедшего утром 3 июля в Невском районе Петербурга. Травмы, полученные байкером, оказались смертельными.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 7 часов утра на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. По предварительным данным, 48-летний мужчина, управляя микроавтобусом Ford Transit, при повороте налево не пропустил мотоцикл.

Очевидцы сообщали, что байкера погрузили в скорую, но признаков жизни он не подавал. По данным ГИБДД, 46-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Удар был такой силы, что микроавтобусу буквально вмяло боковую дверь.