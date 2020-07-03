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03.07.2020 10:52
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Мотоциклист, влетевший в фургон на Коллонтай, погиб. Водитель «Форда» не пропустил его при повороте

Стали известны подробности ДТП с мотоциклом, произошедшего утром 3 июля в Невском районе Петербурга. Травмы, полученные байкером, оказались смертельными.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 7 часов утра на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. По предварительным данным, 48-летний мужчина, управляя микроавтобусом Ford Transit, при повороте налево не пропустил мотоцикл.

Очевидцы сообщали, что байкера погрузили в скорую, но признаков жизни он не подавал. По данным ГИБДД, 46-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Удар был такой силы, что микроавтобусу буквально вмяло боковую дверь.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (38)

Borze
не ясно, имел ввиду.
Borze
вот по фото мне ясно, как при повороте налево, замята правая дверь?
bebop
Понятно, что виновником признаю водилу фургона. Но интересно: до какой скорости мотоциклиста он виноват? 100, 200, 250 км/ч, какая предельная, на которой можно в потоке медленных машин увидеть двухколёсного гонщика на повороте?
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